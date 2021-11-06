مشجعو السيتي يحتفلون بالفوز على يونايتد في عرض مدينة زايد الرياضية

المصدر: وام

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توجه مشجعو السيتي من مختلف أنحاء الدولة إلى مدينة زايد الرياضية اليوم السبت لمتابعة ديربي مدينة مانشستر، وأتيحت الفرصة لمشجعي السيتي لرؤية التميمة الرسمية للنادي " Moonbeam "في أول ظهور لها في أبوظبي.

واحتفل جمهور نادي مانشستر سيتي في أبوظبي بفوز السيتيزنز على غريمه مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر بنتيجة 2-0 في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم السماح للجمهور الذي حضر اللقاء في مدينة زايد الرياضية وشاهده على شاشات عملاقة في الملعب رقم 12 بها ، بالتقاط الصور مع كؤوس بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس كاراباو، التي حققها النادي خلال موسم 2020/2021.

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