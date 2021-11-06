مارادونا على قمصان نابولي في الذكرى الأولى لرحيله

المصدر: أ ف ب

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ستكون صورة أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا على قمصان لاعبي نابولي في مبارياته الثلاث المقبلة في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك احياء للذكرى السنوية الأولى لرحيل بطل مونديال 1986 في 25 نوفمبر 2020، بحسب ما أعلن النادي الجنوبي اليوم.

ونشر متصدر الدوري في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي نسخة عن القميص الذي سيرتديه لاعبوه في مبارياته الثلاث المقبلة في "سيري أ" ضد فيرونا الأحد وإنتر ميلان حامل اللقب في 21 الحالي ولاتسيو في 28 منه، وعليها صورة كبيرة للأسطورة في النصف السفلي الأمامي للقميص.

وكتب النادي على موقعه الرسمي "بعد عام من وفاته، يكرم نابولي بذلك بطلاً عظيماً، ورمزاً لحقبة وأيقونة لكرة قدم العالمية".

ويدين نابولي لمارادونا بلقبيه الوحيدين اللذين أحرزهما في الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990، وقد أطلق اسم الأرجنتيني على ملعبه بعد وفاته.

وتوفي مارادونا الذي كان يعاني من مشاكل في الكلى والكبد وقصور في القلب وتدهور عصبي وإدمان على الكحول والمخدرات، بنوبة قلبية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن ستين عاماً، وذلك بعد أسبوعين من إجراء عملية جراحية لورم دموي في الرأس.

وسيتم بيع القميص بثلاثة ألوان مختلفة بواقع 1926 قميصاً من كل لون، وذلك في إشارة الى العام الذي تأسس فيه نابولي عام 1926.

وقال النادي إن "جزءاً من العائدات سيستخدم في مبادرات خيرية".

ارتدى مارادونا ألوان نابولي بين عامي 1984 و1991، وأصبح محبوباً لدى سكان المدينة الجنوبية لدرجة أن أياً من اللاعبين الذين جاءوا الى الفريق بعد رحيله عنه، لم يرتدِ القميص رقم 10 الذي سحبه نابولي نهائياً في 2000 تكريماً للأسطورة.

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