بالفيديو..الجماهير تقذف اللاعبين بالألعاب النارية في الدوري الإيرلندي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تهددت مباراة ووترفورد يونايتد ضد شامروك روفرز، في الأسبوع 34 الدوري الأيرلندي بالإلغاء أمس، بسبب قيام مجموعة من المشجعين بتصويب الألعاب النارية على اللاعبين في أرض الملعب، ليتم إيقاف المباراة لمدة 8 دقائق، وليتلقى أنتوني وردزورث، العلاج اللازم بعد إصابته بجروح من تلك الألعاب النارية، واستؤنفت المباراة بعد إجبار الجماهير على التوقف عن هذا السلوك غير الرياضي، ليفوز شامروك روفرز 3-1.

وظهرت لقطات للمشجعين في إيرلندا، وهو يشعلون الألعاب النارية ويوجهونها نحو اللاعبين على أرض الملعب، ليتم تعليق المباراة التي كانت في ضيافة ووترفورد يونايتد بعد 15 دقيقة فقط من انطلاقها، من قبل الحكم روب هينيسي، وشوهد اللاعبون والطاقم الرياضي، وهم يحمون رؤوسهم أثناء هروبهم من الملعب للاحتماء.

وأشارت صحيفة «الديلي ميل»، إلى أن أنتوني وردزورث لاعب ووترفورد، أصيب من تلك الألعاب النارية، وتلقى المساعدة من زملائه في الفريق، وإلى إنه استؤنفت المباراة بعد 8 دقائق من التوقف، وبعدما أكد الحكم إنه إذا لم يتوقف الجمهور عن هذا السلوك، فسيتم إلغاء المباراة.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن الشرطة، قامت بإلقاء القبض على العديد من المشجعين المرتبطين بالألعاب النارية في الاستاد، ومن المرجح أن يواجه هؤلاء المشجعون المحاكمة، خاصة وأنه صدر منذ أيام فقط، قراراً من رابطة الدوري الإيرلندي، بأن أي مشجع يتم القبض عليه بسبب الألعاب النارية في المباريات، سيواجه حظراً مدى الحياة.

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