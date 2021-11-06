صفقة تاريخية للدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يقترب الدوري الإنجليزي الممتاز، من التوقيع على صفقة تلفزيونية أمريكية تاريخية، لبيع حقوق البث مقابل 1.34 مليار دولار، ويحطم من خلالها الأرقام القياسية، وهو ما يعود بالفائدة على كل الأندية المشاركة في المسابقة.

وتولى أصحاب الحقوق الحاليون «إن بي سي»، مسؤولية بث الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في عام 2013، ولمدة 3 سنوات، ودفعوا وقتها 250 مليون دولار، قبل تمديد عقدهم في عام 2015 لتغطية المباريات حتى نهاية موسم 2021/2022.

وذكرت صحيفة «ذا ميرور»، أن هناك صفقة في الطريق مع شركة غير معلنة، وستكون مدتها 6 سنوات، ويمكن أن تدفع إجمالي دخل الحقوق في الخارج للفترة من 2022 إلى 2025 لأكثر من مليار جنيه استرليني.

وأشارت الصحيفة إلى إنه من المتوقع أن تحصل «إن بي سي»، والتي دفعت 740 مليون جنيه إسترليني مقابل الحقوق بين عامي 2016 و2022، على جزء من الحقوق الجديدة.

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