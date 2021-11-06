رونالدو يخطط للإقامة الدائمة في إنجلترا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يخطط البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، لجعل إنجلترا موطنه الدائم بعد اعتزاله كرة القدم، بعدما أعلن الأسبوع الماضي، أنه وشريكته جورجينا رودريغيز، يتوقعان توأماً.

وكشفت صحيفة «ذا صن»، أن رونالدو (36 عاماً)، يرغب في جعل مانشستر موطنه الدائم بعد اعتزاله كرة القدم، بعد الكشف عن توسع عائلة رونالدو إلى ستة أفراد في الأشهر المقبلة، مع تخطيط نجم مانشستر يونايتد للمستقبل.

وقال مصدر لصحيفة «ذا صن»: «عاش كريستيانو في جميع أنحاء العالم، لكن إنجلترا احتفظت دائماً بمكانة خاصة في قلبه، إنه يحب الشمال الغربي، ويتطلع إلى إيجاد قاعدة دائمة يمكنه الاتصال بها بالمنزل بعد اعتزاله اللعبة، ولكن لا يزال كريستيانو يعتقد أن لديه ما لا يقل عن عامين أو ثلاثة أعوام متبقية في اللعب، لكنه دائماً ما يراقب المستقبل».

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