مدرب توتنهام لنجوم «سبيرز».. أنا كونتي فاحذروني

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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في مؤتمره الصحفي الأول بعد تسلّمه دفة تدريب نادي توتنهام الإنجليزي، تأخر أنطونيو كونتي نحو ساعة لعقد المؤتمر، التأخر جاء بسبب اضطرار المدرب الإيطالي لتمديد الحصة التدريبية لضمان تمارين إضافية بهدف رفع لياقة لاعبيه البدنية، إذ أكد كونتي على لاعبيه ضرورة أن يكونوا أكثر لياقة بدنية وقوة عقلية إذا ما أرادوا المنافسة على الألقاب، بحسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

المدرب الإيطالي، المعروف بقوة الشخصية، أوضح بعد مشاهدة فريقه يعاني لتحقيق الفوز على ضيفه فيتيس أرنهيم الهولندي 3-2، في دوري المؤتمر الأوروبي، أن ما شاهده حتى الآن من أداء سواء في التدريبات أو في المباريات الرسمية لن يكون جيداً بما فيه الكفاية لدخول النادي المنافسة على الألقاب، في رسالة مبطنة للاعبيه، وخاصة النجوم منهم، مفادها أنّ من لا يقدم مستوى مئة في المئة داخل الملعب فلن يجد له مكاناً أساسياً في تشكيلته، وهنا لا بد من أن نتذكر كلام آندريا بيرلو في كتابه عن المدرب الإيطالي حين قال: حينما يتكلم كونتي فإن كلماته تترك أثراً كبيراً في مسامع لاعبيه.

وبالعودة إلى حديثه بعد الحصة التدريبية اليوم وقبل لقاء إيفرتون، يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز قال كونتي: إنه تحدٍّ كبير، أدرك جيداً أن هذا النادي لم يفز بأي لقب منذ سنوات عديدة، وأعرف أن هذا الأمر لا يحدث في ليلة وضحاها، أعلم أننا بحاجة إلى الوقت والعمل الجاد لتحقيق المكاسب.

وتابع: يجب أن يكون لديك رؤية، أعتقد أن النادي لديه رؤية جيدة خارج الملعب، ولكن الأهم الآن البدء بوضع برؤية للفريق داخل أرضية الملعب، ولكي أكون صريحاً، نحن بحاجة إلى تغيير أشياء كثيرة.

وأضاف: نحن بحاجة إلى العمل لتحسين العديد من الجوانب، وتطوير جميع اللاعبين ليس فقط لاعباً واحداً أو اثنين أو ثلاثة.

وتابع: يحتاج كل لاعب إلى العمل لتحسين الحالة البدنية لضمان الوصول إلى أفكاري حول كرة القدم. هناك العديد من الجوانب التي يجب تحسينها، ليس فقط من الناحية التكتيكية ولكن الجسدية، هم بحاجة إلى زيادة قدرتهم على المعاناة.

وقع كونتي عقداً لمدة 18 شهراً ولكنه يصر على أنه يأمل البقاء فترة أطول، قائلاً: العقد ليس مشكلة، يمكننا العمل معاً فترة طويلة، آمل ذلك.

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