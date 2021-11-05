حلم تشافي بتدريب برشلونة يتحول الى حقيقة

المصدر: أ ف ب

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لطالما حلم تشافي هرنانديس بتدريب برشلونة الإسباني، النادي الذي حقق معه أمجاده الكروية، منذ دخوله هذا المعترك بعد اعتزاله اللعب عام 2019 في صفوف السد القطري، ثم الانتقال للإشراف على الاخير في السنتين الاخيرتين، وقد تحول هذا الحلم الى حقيقة الجمعة مع توصل إدارة الناديين الى اتفاق يقضي بإتمام الصفقة.

أفصح تشافي عن حلمه لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية في يوليو 2020 عندما سئل عن ذلك فأجاب "هدفي الرئيسي، عندما يصبح ذلك ممكنًا، هو برشلونة. إنه منزلي وسيكون حلمًا".

وبعد سلسلة من المحادثات المكثفة في الايام الاخيرة، أعلن السد رسميًا الجمعة عبر مديره التنفيذي تركي العلي عن موافقته على انتقال تشافي للإشراف على ناديه السابق.

ونقل الحساب الرسمي للنادي على تويتر عن العلي "وافقت إدارة السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده...تشافي يعتبر جزءا مهمًا من تاريخ السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة".

وأضاف "تشافي أبلغنا في الايام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته ونحن نتفهم هذا وقررنا عدم الوقوف في طريقه. سيبقى تشافي مرحبا به في الدوحة وستبقى العلاقة مستمرة".

وكان وفد من برشلونة يضمّ نائب الرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي ماتيو أليماني، قد حطّ في العاصمة القطرية مساء الأربعاء، في مسعى للتفاوض على التعاقد مع تشافي مدرباً للفريق الكاتالوني خلفاً للهولندي المُقال رونالد كومان.

وعلمت وكالة "فرانس برس" أن اجتماعًا، سبق الإعلان عن موافقة السد على رحيل تشافي، عقد الجمعة الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي في الدوحة بين تشافي ورئيس نادي السد الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وضع خلاله الطرفان اللمسات الاخيرة على الاتفاق.

وبدا يوستي واليماني مرتاحين جدًا خلال دردشة "غير رسمية" مع الإعلاميين قبل مغادرتهما الفندق ظهر اليوم.

وأشار يوستي إلى ان الاتفاق أنجز تمامًا، كما جدد التأكيد على أن تشافي سيرافقه السبت إلى برشلونة.

وكان السد أبدى تمسكه بتشافي لدى وصول الوفد الى الدوحة، وخلال حضوره مباراة السد والدحيل في الدوحة، نقل حساب السدّ على تويتر عن العلي قوله إن "موقف النادي واضح من البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي ولا يمكننا أن نفرّط به في هذا الوقت الحساس من الموسم".

وأكد "نرحّب بزيارة الوفد الإداري من نادي برشلونة الإسباني وهي محل تقدير واحترام".

العودة الى الديار

في المقابل قال تشافي (41 عامًا) بعد المباراة السد التي انتهت بتعادل فريقه مع الدحيل 3-3 ضمن الدوري القطري "الناديان في محادثات ويجب التوصل إلى حل".

وأضاف بطل العالم 2010 "أنا أتطلع للعودة إلى الديار كما تتخيلون، لكنها مسألة احترام. لدي عقد ويجب أن يوافق الناديان. أنا متحمس للغاية للعودة إلى الوطن وأكثر من ذلك لأن أكون مدربًا لبرشلونة وهي مسؤولية كبيرة، لكنني متحمس للغاية".

وتابع تشافي "أنا إيجابي للغاية، هذا ما أنا عليه، لقد كنت واضحاً جداً بشأن ما أريد. أعتقد أن الأمر يتعلق بساعات، وربما أيام. إنهم يعرفون موقفي، وآمل أن يتم ذلك".

ونشأ تشافي في صفوف برشلونة منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسمًا في أكثر من 750 مباراة محرزًا معه 25 لقبًا بين 1998 و2015، قبل الذهاب إلى قطر عام 2015.

بعد حمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر سنتين.

ويعود تشافي في مهمة إنقاذ فريقه السابق الجريح الذي يرزح تحت ديون طائلة أدت الى عدم احتفاظه بنجمه الارجنتيني ليونيل ميسي. لكن الفريق يضم في صفوفه وجوهًا شابة يعول عليها في المستقبل أمثال بيدري، وأنسو فاتي وغافي لاستعادة الأمجاد الغابرة للعملاق الكاتالوني.

ويقبع الفريق الكاتالوني في المركز التاسع في الدوري على بعد تسع نقاط من الصدارة.

وفي أبرز إنجازاته، حقق تشافي في مسيرته كلاعب أربعة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا (2006، 2009، 2011 و2015)، و8 في الدوري الاسباني، بالإضافة إلى فوزه بكأس العالم (2010)، وبكأس أوروبا مرتين (2008 و2012) مع منتخب "لا روخا" الذي ارتدى قميصه في 133 مباراة دولية.

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