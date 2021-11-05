رسمياً.. تشافي مدرباً لبرشلونة

المصدر: وكالات

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أعلن نادي السد القطري الجمعة موافقته على انتقال مدربه الإسباني تشافي هرنانديس للإشراف على ناديه السابق برشلونة.

ونقل الحساب الرسمي للنادي على تويتر عن المدير التنفيذي للنادي تركي العلي "وافقت إدارة السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقده...تشافي يعتبر جزءا مهمًا من تاريخ السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة".

وأضاف "تشافي أبلغنا في الايام الماضية برغبته في خوض تجربة برشلونة في هذا الوقت بالتحديد، بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته ونحن نتفهم ذلك وقررنا عدم الوقوف في طريقه".

وكانت مصادر قد أشارت إلى أن تشافي قدم ثلاث طلبات لمجلس إدارة برشلونة قبل الوصول إلى "كامب نو" وتولي مهمة تدريب الفريق الأول.

وعن طلبات تشافي الأولى ألا وهي الموافقة على جلب 7 مساعدين من جهازه الحالي مع السد.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي سيحضر إلى برشلونة، رفقة المدربين المساعدين أوسكار هيرنانديز وسيرجيو أليغري.

وأضافت "سيحضر أيضا إيفان توريس المعد البدني، والثلاثي ديفيد براتس وتوني لوبو وسيرجيو غارسيا كمحللين أداء، وكارلوس توجيرا للعلاج الطبيعي".

أما الطلب الثاني فيتعلق بإعادة هيكلة الخدمات الطبية للنادي بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبون في الفترة الماضية حيث أعرب تشافي عن قلقه البالغ لإدارة النادي بشأن هذا الأمر وبالتالي سيتم اتخاذ قرار بشأن ذلك يعين ريكارد برونا رئيسا للخدمات الطبية في النادي حسب خبرته في هذا المجال.

والطلب الثالث تجديد عقد عثمان ديمبيلي حيث يرى تشافي أن الجناح الفرنسي لاعب متكامل وسيكون مفيدا في تشكيل برشلونة تحت قيادته كما طلب التعاقد مع جناح مميز في أسرع وقت ممكن ويبدو أن رحيم إسترلينغ لاعب مانشستر سيتي هو أحد الخيارات على طاولة النادي.

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