الصين تلتقي عمان وأستراليا في الشارقة

المصدر: إيهاب زهدي- دبي

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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، على الملاعب المحايدة لمباريات الجولتين الخامسة والسادسة يومي 11 و16 نوفمبر الجاري، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأعلن الاتحاد، أن الصين ستستمر في لعب مواجهاتها القادمة في المجموعة الثانية على أرضها ضد منتخبي عمان وأستراليا على التوالي، في ملعب محايد، وهو ملعب استاد نادي الشارقة.

فيما يواجه العراق، والذي يتطلع إلى تمديد مسيرته من مباراتين دون هزيمة في المجموعة الأولى، مواجهاته على أرضه ضد منتخبي سوريا وكوريا الجنوبية، على التوالي في ملعب ثاني بن جاسم في الدوحة.

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