تعديل مهم على تسجيلات اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا

المصدر: البيان

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قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاستمرار في تطبيق النظام الحالي (3+1) من اللاعبين الأجانب خلال نسخة 2022 من بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، والموافقة على إزالة شرط تسجيل اللاعبين (3+1) الأجانب، عند تسجيل القائمة الأولية لكل فريق، مما يمهد لتسجيل أي عدد من اللاعبين الأجانب في كل فريق، بالاستناد إلى تعليمات قيد اللاعبين المحلية في كل دولة.

كما تقرر رفع الحد الأعلى من عدد اللاعبين الذين يتم تسجيلهم في القامة الأولية من 30 إلى 35 لاعباً، والموافقة على اعتماد توصية المجلس الدولي لكرة القدم، من أجل تمديد تطبيق التعديل المؤقت على المادة الثالثة من قانون اللعبة، والذي يسمح بعمل 5 تبديلات في المباريات، وذلك في جميع مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى 31 ديسمبر 2022.

ويشار إلى أن جميع قرارات اللجنة تحتاج للمصادقة من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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