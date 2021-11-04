نائب رئيس برشلونة واثق من عودة تشافي معه إلى إسبانيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد نائب رئيس برشلونة رافا يوستي الخميس أنه واثق من عودة تشافي هرنانديس معه إلى برشلونة، في خضم المحادثات التي يخوضها النادي الكاتالوني مع فريق السدّ في العاصمة القطرية لضمّ المدرّب الإسباني.

وكان وفد من برشلونة يضمّ نائب الرئيس يوستي والمدير الرياضي ماتيو أليماني، قد حطّ في العاصمة القطرية مساء الأربعاء، في مسعى للتفاوض على التعاقد مع تشافي مدرباً للفريق الكاتالوني خلفاً للهولندي المُقال رونالد كومان.

وقال يوستي الذي يرأس الوفد الكاتالوني في دردشة ودية مع صحافيين لدى عودته إلى مكان إقامته في أحد فنادق الدوحة إن المفاوضات تسير بشكل جيد مع نادي السد القطري، متأملًا ان تنتهي في الساعات المقبلة.

وجدد يوستي تفاؤله حيال إتمام صفقة انتقال لاعب الوسط السابق إلى برشلونة، مؤكداً انه قام بتأجيل رحلته المقررة غداً الجمعة الى برشلونة حتى يوم السبت للانتهاء من كافة التفاصيل.

وامتنع يوستي عن تأكيد أو نفي ما نشرته الصحف الإسبانية عن لقاء سيجمع تشافي ورئيس نادي السد الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني هذا المساء لحسم الامور وتذليل العقبات.

ونشأ تشافي في صفوف برشلونة منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسماً في أكثر من 750 مباراة، قبل الذهاب إلى قطر عام 2015.

بعد حمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر سنتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز