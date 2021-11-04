تقارير تشير إلى تجديد محمد صلاح عقده مع ليفربول غداً..تعرف على راتبه الجديد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقترب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بقوة من تجديد عقده مع النادي الإنجليزي وفقاً لموقع The Firm، ومن المقرر أن يتم الاعلان غداً عن تجديد عقد الفرعون المصري.

وقال موقع The Firm على حسابه الرسمي على " تويتر"، أنه تم التوصل إلى اتفاق كامل بخصوص تجديد عقد محمد صلاح والإعلان الرسمي عن العقد سيتم غدا.

وفي السياق ذاته أشار موقع إيكو وفقا للمصري اليوم إلى أنه من المحتمل أن يوقع محمد صلاح عقدا جديدا مع ناديه الإنجليزي قيمته قد تصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وكان موقع «فوتبول إنسايدر» قد أشار في وقت سابق إلى أن إدارة ليفربول تعمل حاليا على التقدم بعرض لا يُرفض على صلاح لإقناعه بالتجديد على أن يكون راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا بالإضافة للحوافز والمكافآت.

وأضاف التقرير أن هذا العقد قد يجعل محمد صلاح يحصل على مبلغ 82 مليون جنيه استرليني، طوال فترة عقده الجديد المتوقع استمراره حتى صيف عام 2026.

ولعل سياسة ليفربول هي عدم منح عقود كبيرة للاعبين فوق سن الثلاثين، ويصل صلاح إلى هذا الحد في الصيف المقبل، لكن بعض النقاد مثل جيمي كاراجر، يعتقدون أن النادي يجب أن يدفع للاعب ما يستحقه.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة أكثر اللاعبين أجرا في "الريدز"، براتب أسبوعي قيمته 200 ألف جنيه إسترليني، مما يعني أن راتبه السنوي يصل إلى 10.4 مليون إسترليني سنويا.

ولا يزال صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023. وسيحصل على قرابة 24 مليون إسترليني من الآن وحتى نهاية العقد.

ويأتي خلف صلاح في المرتبة الثانية الإسباني الدولي تياغو ألكانتارا الذي يحصل على 192.308 إسترليني في الأسبوع

وفي المركز الثالث والرابع جاء البرازيلي روبرتو فيرمينو والهولندي فيرجيل فان دايك، حيث يحصل كل منهما على ما قيمته 180 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وحل جوردان هندرسون قائد ليفربول، وزميله المخضرم جيمس ميلنر في المركزين الخامس والسادس بنفس قيمة الراتب (140 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع).

في المقابل، يحصل السنغالي الدولي ساديو ماني على نصف قيمة راتب صلاح (100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع).

بعده، يأتي البرازيلي الدولي أليسون بيكر حارس "الريدز" براتب أسبوعي قيمته 90 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وفينالدوم بـ75 ألف جنيه، فيما يحصل أندرو روبرتسون على 50 ألفا، وترينت ألكسندر أرنولد على 40 ألفا، وجو غوميز على 28 ألفا فقط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز