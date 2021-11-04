ميسي يعرض منزله الفاخر للبيع مقابل هذا الثمن

المصدر: البيان

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بعد مرور أقل من عام على شرائه قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بيع منزله الفاخر الواقع في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

واشترى ميسي طابقا كاملا في مبنى فاخر بميامي بأبريل الفائت مقابل 7.3 ملايين دولار أمريكي.

ويضم المنزل الذي اشتراه نجم باريس سان جرمان 4 غرف نوم، و4 حمامات، علما أن مساحته تبلغ 2100 أقدام مربعة، ويأتي مع شرفة ذات إطلالة خلابة، وفقا لسكاي نيوز.

وكانت وسائل إعلام قد ربطت شراء ميسي لهذا المنزل باحتمال لعبه في صفوف نادي "إنتر ميامي" بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

وحسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فقد قرر ميسي بيع العقار مقابل 7.8 ملايين دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن ميسي يمتلك عقارا آخر في ميامي، كان قد اشتراه في عام 2019 مقابل 5 ملايين دولار.

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