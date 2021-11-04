سان جرمان يسقط في فخ التعادل مع لايبزيغ ويخسر صدارة مجموعته بدوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

سقط باريس سان جرمان الفرنسي في فخ التعادل 2-2 مع لايبزيغ الألماني في الرمق الأخير، ليخسر صدارة المجموعة الأولى لمصلحة منافسه الرئيسي مانشستر سيتي الفائز على كلوب بروج البلجيكي 4-1 أمس الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصعد سيتي الى المركز الأول برصيد 9 نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن سان جرمان في حين يحتل بروج المركز الثالث مع 4 نقاط ولايبزيغ نقطة واحدة.

خاض سان جرمان مباراته ضد لايبزيغ في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب في ركبته.

فاجأ صاحب الأرض ضيفه الباريسي بافتتاح التسجيل من كرة رأسية لكريستوفر نكونكو مهاجم باريس سان جرمان السابق، وذلك بعد مرور 8 دقائق رافعا رصيده الى 5 أهداف هذا الموسم في المسابقة القارية.

ولم يكد سان جرمان يتلقى الصدمة حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للايبزيغ اثر عرقلة البرتغالي دانيلو لمواطنه اندري سيلفا داخل المنطقة لكن الحارس الايطالي العملاق جانلويجي دوناروما تصدى لمحاولة الأخير ببراعة (ق12).

والتقط سان جرمان أنفاسه تدريجيا ودخل أجواء المباراة وسرعان ما أدرك التعادل عندما مرر البرازيلي نيمار كرة في العمق باتجاه كيليان مبابي على الجهة اليسرى ومنه عرضية داخل المنطقة ليتابعها الهولندي جورجينو فينالدوم داخل الشباك من مسافة قصيرة (ق21).

ومنح فينالدوم أيضا التقدم لسان جرمان مستغلا كرة رأسية من قائد الفريق البرازيلي ماركينيوس ليتابعها الهولندي برأسه أيضا بعيدا عن متناول حارس لايبزيغ المجري بيتر غولاشي (ق39).

وشهد الشوط الثاني كرا وفرا كبيرين إذ حاول سان جرمان حسم النتيجة نهائيا في صالحه ولايبزيغ العودة في المباراة، لكن الأفضلية بقيت للضيوف الذين أضاع لهم مبابي انفرادين نجح غولاشي في التصدي لمحاولتيه في المرتين (ق50 و63).

وكاد لايبزيغ يدرك التعادل عندما مرر نكونكو كرة متقنة داخل المنطقة تابعها البديل المجري دومينيك تشوبولاي لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث من وضعية جيدة (ق72).

لكن تشوبولاي نجح في ادراك في محاولته الثانية عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريقه اثر خطأ لبريسنل كيمبيبي داخل المنطقة انبرى لها المجري بنجاح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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