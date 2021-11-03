بنزيمه يسجل هدفاً تاريخياً ويقود ريال مدريد للفوز على شاختار

المصدر: د ب ا

قاد الفرنسي كريم بنزيمه، فريقه ريال مدريد، للفوز على شاختار دونتيسك الأوكراني 2/ 1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشهدت المباراة تسجيل ريال مدريد للهدف رقم 1000 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

وسجل بنزيمه الهدف التاريخي لريال مدريد في الدقيقة 14، قبل أن يدرك فيرناندو التعادل في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 61 عاد بنزيمه ليسجل الهدف الثاني له والثاني لريال مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد شاختار دونتيسك الأوكراني عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير، حيث اقترب من وداع المسابقة في حال فوز شيريف تيراسبول المولودوفي على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة التي تقام في نفس المجموعة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

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