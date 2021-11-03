السدّ القطري يرفض التفريط في تشافي لصالح برشلونة

المصدر: أ ف ب

أكد المدير التنفيذي لنادي السدّ القطري تركي العلي الأربعاء أن النادي لا يزال متمسّكاً بمدربه الإسباني تشافي هيرنانديس، في خضم زيارة لوفد من نادي برشلونة إلى الدوحة للتفاوض على ضم الأخير.

وكان وفد من برشلونة يضمّ نائب الرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي ماتيو أليماني، قد حطّ في العاصمة القطرية مساء الأربعاء، في مسعى للتفاوض على التعاقد مع تشافي مدرباً للفريق الكاتالوني خلفاً للهولندي المُقال رونالد كومان.

وخلال حضور الوفد الإسباني مباراة السد والدحيل في الدوحة، نقل حساب السدّ على تويتر عن العلي قوله إن "موقف النادي واضح من البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي ولا يمكننا أن نفرط به في هذا الوقت الحساس من الموسم".

وأكد "نرحب بزيارة الوفد الإداري من نادي برشلونة الإسباني وهي محل تقدير واحترام".

من جهته، قال يوستي لصحافيين متواجدين في ملعب المباراة الأربعاء إن عدم حضور رئيس النادي جوان لابورتا إلى الدوحة "لا تمثل مشكلة لنادي السد" واصفاً العلاقة بـ"الممتازة"، ومشيداً بحرص إدارة السد على استقبال وفد برشلونة في مطار حمد الدولي.

ولفت يوستي إلى أن "اجتماعاً سيعقد مع إدارة نادي السد بعد انتهاء المباراة مع الدحيل، على أن يُستكمل البحث في اجتماع آخر صباح الغد".

ونشأ تشافي في صفوف برشلونة منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسماً في أكثر من 750 مباراة، قبل الذهاب إلى قطر عام 2015.

بعد حمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر سنتين.

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