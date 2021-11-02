إبراهيموفيتش يعود إلى قائمة المنتخب السويدي في تصفيات المونديال

المصدر: أ ف ب

استدعى مدرب السويد الثلاثاء المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف المنتخب الوطني في استحقاقيه أمام جورجيا واسبانيا الشهر الحالي من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر، وذلك بعد يومين من تسجيل مهاجم ميلان الإيطالي هدفه الـ 400 في مسيرته في الدوريات.

وأدرج المدرب ياني أندرسون اسم أفضل هداف في تاريخ المنتخب (62 هدفاً في 118 مباراة دولية) والذي احتفل ببلوغه 40 عاماً الشهر الماضي، إلى قائمة اللاعبين بعد شهر من العودة الفاشلة بسبب الإصابة.

وتحلّ السويد في المباراتين كلتيهما ضيفة على جورجيا في 11 الشهر الحالي وإسبانيا في 14 منه.

وكان "إبرا" عاد في مارس الماضي عن اعتزاله الدولي الذي استمر لقرابة خمسة أعوام، حيث كان من المقرر أن يخوض النسخة الأخيرة من كأس أوروبا 2020 في يونيو، إلا أن تعرضه لاصابة في ركبته قبل فترة وجيزة من بداية البطولة القارية حالت دون مشاركته.

ولاحقت لعنة الاصابات إبراهيموفيتش، فبعد عودته إلى فريقه ميلان في منتصف سبتمبر، أصيب العملاق السويدي في وتر العرقوب.

وعلى الرغم من إصابته، استدعى مدرب السويد إبراهيموفيتش نهاية سبتمبر لخوض مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، من دون أن يتمكن مهاجم ميلان من تلبية النداء لعدم تعافيه.

واستعاد السويدي تألقه داخل المستطيل الأخضر مع عودته إلى الملاعب الإيطالية في منتصف أأكتوبر، بتسجيله هدفه الـ 150 في الـ "سيري أ" خلال مباراة الفوز على روما 2-1 الأحد، والذي حمل أيضاً الرقم 400 في الدوريات التي خاضها في مسيرة طويلة تنقل خلالها بين دوريات بلاده وهولندا وفرنسا وانجلترا واسبانيا وايطاليا والولايات المتحدة.

ومنذ تراجعه عن قرار اعتزاله في مارس ادرج اسم إبراهيموفيتش ثلاث مرات في القائمة الدولية، لكنه لعب مباراتين فقط مع "بلاغولت" أمام جورجيا وكوسوفو ضمن التصفيات المؤهلة للعرس الكروي في قطر.

ويحتل المنتخب السويدي صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، متقدماً بفارق نقطتين عن نظيره الإسباني. فيما تحتل اليونان المركز الثالث مع 9 نقاط.



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