توتنهام يعين كونتي مدربا جديدا بعد إقالة نونو

المصدر: وكالات

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعيين أنطونيو كونتي مدربا جديدا للفريق حتى صيف 2023 بعد يوم من إقالة نونو إسبريتو سانتو.

وقال كونتي في بيان "أنا في قمة السعادة للعودة للتدريب وأن أحقق ذلك في ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز لديه الطموح ليصبح بطلا مجددا"

وأعلن نادي توتنهام هوتسبير، أمس، إقالة المدرب نونو إسبريتو سانتو عقب الخسارة بملعبه 3-صفر من مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع ليتراجع الفريق اللندني للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتصدر توتنهام الدوري في أغسطس الماضي عقب الفوز بأول 3 مباريات، لكنه خسر 5 مرات بعدها ويبتعد الآن بفارق 10 نقاط عن المتصدر تشلسي.

كما أُعفي طاقم نونو من مهمته ولم يعلن النادي عن خليفة المدرب البرتغالي.

وقال المدير الإداري لتوتنهام فابيو باراتيتشي في بيان: "أعرف إلى أي درجة أراد نونو وطاقمه التدريبي النجاح وأشعر بالأسف لاضطرارنا لاتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "نونو رجل مهذب حقا وسنرحب به دائما هنا ويجب أن نوجه له الشكر ولطاقمه ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز