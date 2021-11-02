تعرض لاعب إيسلندي لسكتة قلبية خلال مباراة في الدوري النرويجي

المصدر: أ ف ب

انهار لاعب الوسط الإيسلندي إميل بالسون خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية النرويجي لكرة القدم بعد تعرضه لسكتة قلبية، وذلك بحسب ما أعلن فريقه سوغندال أمس الاثنين.

وسقط لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عاماً فجأة في الدقيقة 12 من المباراة بين ستيوردالس-بلينك وسوغندال على ملعب "فوسهاوغان كامبوس" غرب النرويج.

وقال نادي سوغندال في بيان "تعرض إميل بالسون لسكتة قلبية في الدقيقة 12 من المباراة. تم إنعاش بالسون بنجاح ثم نُقل الى مستشفى هاوكيلاند لمزيد من الفحص والعلاج".

تم تعليق المباراة ودخل اللاعبون غرف الملابس في وقت أحاط الطاقم الطبي ببالسون وبدؤوا جهود الإنعاش، قبل أن يتم نقله لاحقاً الى خارج الملعب.

وطمأن المسؤول في النادي غير إينغه هيغستاد في تصريح لصحيفة "في جي" أن "بالسون على قيد الحياة ويتم فحصه من قبل الأفضل في مستشفى هاوكيلاند. ربما لن يكون هناك المزيد من المعلومات الليلة. أتوقع أن نكتشف المزيد صباح الغد".

ويدافع بالسون عن ألوان سوغندال على سبيل الإعارة من ساربسبورغ الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى النرويجي.

وفي يونيو، وقع حدث مماثل عندما انهار الدنماركي كريستيان إريكسن فجأة بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال المباراة الافتتاحية لبلاده في كأس أوروبا 2020 أمام فنلندا.

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