فايكانو يفرّط بفرصة اللحاق بالأتلتيكو في "الليغا"

المصدر: أ ف ب

فرط رايو فايكانو بفرصة اللحاق بأتلتيكو مدريد حامل اللقب إلى المركز الرابع، وذلك بعد سقوطه في فخ التعادل مع ضيفه سلتا فيغو صفر-صفر أمس الاثنين في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل فايكانو اللقاء وهو أمام فرصة إزاحة ريال بيتيس عن المركز الخامس بعد خسارة الأخير أمام أتلتيكو بالذات صفر-3 أول أمس الأحد، إلا أنه لم يستغلها وفرط بالتالي بفرصة أن يعود الى المسافة ذاتها من حامل اللقب.

ورفع فايكانو، الذي ينتظره اختبار شاقٌ السبت في ضيافة ريال مدريد الثاني، رصيده الى 20 نقطة في المركز السادس بعد تعادله الثاني للموسم مقابل 6 انتصارات، فيما بات رصيد سلتا فيغو، الذي لم يذق طعم الفوز في ملعب منافسه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى منذ 21 أبريل 1996 (3-1 لكنه فاز عليه في الدرجة الثانية عام 2011))، 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

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