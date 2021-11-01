المصدر: دبي ــ مجد عبدالله

بمفردات منتقاة، ولغة تطغى عليها العقلانية، حذر النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، لاعبيه من مغبة الإفراط في الاحتفال عقب الفوز العريض على توتنهام في «البريمر ليغ»، مشدداً على أن هذا الفوز لا يعني بالضرورة أن «الشياطين الحمر» قد استعادوا الاتزان المفقود، وتجاوزا المرحلة السيئة، التي مروا بها، والتي وصلت إلى ذروتها حين تلقوا هزيمة قاسية أمام ليفربول بنتيجة 5-صفر، وذلك حسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل».

وقبل لقاء العودة ضد أتلانتا الإيطالي، حث المدرب النرويجي لاعبيه على المحافظة بالمستوى، الذي أظهروه خلال مباراة توتنهام، لإثبات أن فترة الفريق الصعبة قد ولّت دون رجعة.

وساعد الفوز ضد «السبيرز» في تخفيف الضغط نوعاً ما على سولشاير، بعد سلسلة نتائج سلبية، المدرب الذي لم يُخفِ سعادته بالنتيجة يبدو أنه لا يزال غير مطمئن حيال ثبات مستوى فريقه، مطالباً لاعبيه بالتروي وعدم الانجراف وراء شعور قد يكون زائفاً.

وأكد سولشاير في أكثر من مرة خلال المؤتمر الصحفي أن الاستحقاقات المقبلة هي الأكثر أهمية بالنسبة لفريقه، الذي يبحث ويعمل لتصحيح مساره، والمحافظة عليه، قائلاً «نعلم أنه عندما نتمكن من تحقيق ذلك فإننا بالتأكيد سنحصل على الأداء والنتائج المرجوة».

وتابع محذراً: «كما قلت، «سنونو واحد لا يصنع ربيعاً»، ومن المهم أن نواصل التركيز والبناء على ما قدمناه في تلك المباراة لتحسين وتطوير مستوانا».

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