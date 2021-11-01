توتنهام يقيل مدربه البرتغالي سانتو

المصدر: أ ف ب

أقال نادي توتنهام الانجليزي لكرة القدم الاثنين مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق باشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

وكان سانتو (47 عاما) استلم منصبه هذا الموسم وبدأه بشكل جيد بالفوز في مبارياته الثلاث الاولى في الدوري المحلي بينها الافتتاحية ضد مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي، لكنه مُني بعد ذلك بخمس هزائم في آخر سبع مباريات، آخرها ضد مانشستر يونايتد على أرضه صفر-3 السبت. كما خسر الفريق باشرافه في 7 مباريات من اصل 17 خاضها في مخالف المسابقات.

وقدّم توتنهام عرضاً سيئاً للغاية في مواجهة فريق "الشياطين الحمر" ولم يسدد لاعبوه أي تسديدة بين الخشبات الثلاث طوال الدقائق التسعين، في حين ظهر هدافه هاري كاين الذي حرمه ناديه من الانتقال الى صفوف مانشستر سيتي خلال الصيف، بمستوى مخيب وقد سجل هدفاً واحداً فقط في الدوري هذا الموسم، علماً أنه توج ثلاث مرات هدافاً للدوري الممتاز.

وقال المدير الرياضي في النادي اللندني الشمالي فابيو باراتيتشي في بيان على الموقع الرسمي للنادي "أدرك جيداً كم أن نونو وجهازه الفني كانوا يريدون تحقيق النجاح وأنا آسف لاضطرارنا لاتخاذ هذا القرار".

وأضاف البيان أن المزيد من المعلومات بشأن المدرب الجديد ستأتي في وقت لاحق.

وكان سانتو أشرف على تدريب ولفرهامبتون وصعد به الى مصاف أندية النخبة عام 2018 وحقق المركز السابع في أوّل موسمين له في الدرجة الممتازة، قبل أن يتراجع الى المركز الثالث عشر في الموسم الماضي. وسبق لسانتو ان اشرف على تدريب ناديي بورتو البرتغالي وفالنسيا الاسباني.

ودأب توتنهام على التواجد ضمن المراكز الاربعة الاولى باشراف مدربه السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (مع باريس سان جرمان الفرنسي حالياً) وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019، لكنه لم يفز بأي لقب منذ عام 2008.

ومن أبرز الاسماء المرشحة لخلافة سانتو، الايطالي أنتونيو كونتي.



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