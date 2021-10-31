«عزوة الأبناء» عشق خاص لنجوم الرياضة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

لدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أربعة أطفال، هم: كريستيانو جونيور وألانا وإيفا وماتيو، والوافدان الجديدان يزيدان عدد أبنائه إلى ستة أطفال، لكن رونالدو ليس أول نجم رياضي يريد عائلة كبيرة، وهناك المزيد من الرياضيين الذين لديهم الكثير من الأبناء.

وأشارت صحيفة «ذا صن»، أن رونالدو يشترك في عشق «عزوة الأبناء»، مع أسطورة الملاكمة دي لا هويا، والذي أنجب أيضاً، ستة أطفال من أربع زيجات مختلفة، بينما لدى أسطورة الملاكمة مايك تايسون، ثمانية أطفال خلال حياته، بعدما تزوج ثلاث مرات من روبن جيفنز ومونيكا تورنر، وهو حالياً مع لاكيها سبايسر، وأصيب مايك بمأساة في عام 2009، عندما توفيت إحدى بناته في حادث غريب في سن الرابعة.

وعلى الدرب نفسه، كان أسطورة عالم الملاكمة الراحل محمد علي، والذي لديه تسعة أبناء، وكذلك نجم السلة ويلي أندرسون، والذي لديه تسعة أبناء، وفي عام 2003، أجبر على دفع 1.3 مليون جنيه استرليني، لمصلحة الضرائب في المدفوعات المتأخرة لإعالة الطفل التي يدين بها لثلاث نساء منفصلات.

أما نجم السلة السابق جيسون كافي، فلديه 10 أطفال، وهو ما يزيد على متوسط النقاط التي حصل عليها في المباراة الواحدة 7.3، وأمره قاضٍ في عام 2009، بدفع 150 ألف جنيه استرليني لدعم الطفل لإحدى النساء الثماني اللاتي ارتبط بهن، بالإضافة إلى الرسوم القانونية لمحاميها.

بينما لدى ترافيس هنري لاعب كرة القدم الأمريكي، 11 ابناً وابنة من 10 أمهات مختلفات، وحكم عليه في عام 2009، بدفع مدفوعات نفقة الطفل معه، وكان مديناً بأكثر من 12000 جنيه استرليني، مما أدى إلى اعتقاله، وفي العام نفسه، حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لدوره في عملية تهريب المخدرات.

ولدى أسطورة الملاكمة أيضاً، ايفاندر هوليفيلد، 11 طفلاً من ست نساء، وخلال مسيرته، جمع ثروة تقدر بحوالي 160 مليون جنيه استرليني، وفي عام 2013 لم يكن لديه أي عذر لسداد 400 ألف جنيه استرليني لدعم الطفل، ومع ذلك، أدت مشكلات القمار، والطلاق الفوضوي، إلى تجريده من موارده المالية.

ولدى الملاكم السابق جورج فورمان، 12 ابناً وابنة، ومن بينهم طفلان بالتبني، ويطلق على جميع أبنائه اسم جورج، بينما لديه ابنة تدعى جورجيتا، فيما ماتت ابنته فريدا، والتي اتبعت خطاه في الحلبة، إذ عثر عليها مشنوقة في عام 2019.

ولدى اللاعب الأمريكي كالفن ميرفي، 14 طفلاً، وكذلك غارينشا أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، إذ أنجب على الأقل 14 طفلاً، وبدد أمواله وتوفى مبكراً في عام 1983 عن عمر يناهز 49 عاماً.

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