مشجع صغير يوجه رسالة لمحمد صلاح عبر لافتة من المدرجات.. ماذا كتب؟

المصدر: البيان

وجه مشجع صغير لفريق ليفربول الإنجليزي رسالة للنجم المصري محمد صلاح خلال مباراة فريقه أمام برايتون أمس.

وظهر الطفل الصغير في لقطة وهو يحمل لافتة في المدرجات كتب عليها، " أبي بطل ولكن صلاح ملك". وفقا لروسيا اليوم.

وسقط فريق ليفربول في فخ التعادل في عقر داره على ملعب "أنفيلد" أمام برايتون العنيد بهدفين لكل منهما، وذلك في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لزميله جوردان هندرسون في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، لكن "الفرعون" المصري فشل في مواصلة سلسلته في هز الشباك للمباراة الحادية عشرة على التوالي، مع فريقه ليفربول في جميع المسابقات، وتوقف رصيده عند 10 أهداف، في صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

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