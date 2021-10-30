السدّ متمسك بتشافي "هو في قمّة تركيزه"

المصدر: أ ف ب

قلّل نادي السد القطري من احتمالات رحيل مدربه تشافي في وقت قريب إلى نادي برشلونة الإسباني للحلول بدلا من الهولندي رونالد كومان المقال لسوء النتائج، مؤكّداً أنه "مركّز بشكل كامل" على ناديه الحالي.

غرّد بطل قطر "تفاعلاً مع ما هو متداول في الايام السابقة تؤكد إدارة #السد ان تشافي مرتبط بعقد يمتد لموسمين مع النادي وهو في قمة تركيزه لخوض مباريات الفريق القادمة للحفاظ على صدارة الدوري واللقب".

ويقود تشافي (41 عاماً) فريقه السبت في مباراة ضد الأهلي ضمن الدوري القطري.

ويُعدّ لاعب الوسط السابق من أبرز المرشحين لخلافة كومان، بعد البداية السيئة لبرشلونة هذا الموسم. يحتل المركز التاسع في الليغا وقدّم بداية كارثية في دوري أبطال أوروبا.

وأعاد المسؤول الإعلامي في السد أحمد الأنصاري تغريدة النادي مشيراً إلى أنه "لا يوجد أي عرض رسمي من أي طرف على طاولة النادي .. ويفترض من أي نادٍ يملك من الاحترافية شيئًا أن يقوم بمفاوضة الطرف الاخر إن أراد لاعباً أو مدرباً يمتلك عقداً".

وأقر رئيس برشلونة جوان لابورتا الجمعة أنه يرغب في يوم من الأيام خلال ولايته التعاقد مع تشافي لتدريب فريقه "لكن ثمة احتمالات أخرى" للتعاقد مع مدرب جديد.

قال لابورتا العائد لرئاسة النادي الكاتالوني "قلتها عندما ذهب إلى قطر، إن تشافي سيدرب برشلونة في يوم من الأيام، في الواقع أحب أن يحدث ذلك خلال رئاستي، لكن لا أعلم متى".

ونشأ تشافي في صفوف برشلونة منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسماً في أكثر من 750 مباراة، قبل الذهاب إلى قطر عام 2015.

بعد حمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر سنتين.

وكان موقع السد، نقل عن تشافي الخميس قبل مواجهة الأهلي، تعليقاً على ما اعتبرها "أقاويل صحفية مثارة في الفترة الحالية حول مغادرته الفريق": "أنا حاليا اركز في عملي مع السد، لا أستطيع الحديث عن أي شيئ آخر".

واستلم سيرجي بارجوان تدريب الفريق الاول بشكل موقت بانتظار تعيين مدرب بشكل رسمي، وسيشرف على الفريق أقله في مباراتين ضد ألافيس السبت في الدوري المحلي وضد دينامو كييف الاوكراني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وكشف لابورتا أن مجلس إدارة النادي قام بإقالة كومان من منصبه "لأن الامور لم تعد تحتمل" ولأن الفريق "لم يكن في الطريق لتحقيق الأهداف وهي إحراز الألقاب". تابع "على الأرجح، كان يتعيّن علينا إقالة كومان في وقت سابق وأنا أتحمل مسؤولية ذلك. اعتقدنا بأنه في حاجة إلى دعمنا في مرحلة ما لكننا كنا نهوي تباعاً".



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