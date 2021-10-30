كلوب: إراحة صلاح أمام برايتون جريمة

المصدر: البيان

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول عن رأيه بشأن مشاركة الدولي المصري محمد صلاح في اللقاء الذي يجمع فريق ليفربول بفريق برايتون، اليوم السبت، مؤكداً ان ذلك يعد جريمة.

واستبعد المدرب الألماني فكرة إراحة محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام برايتون، مشيرا إلى أن القيام بذلك سيكون "جريمة".

وأضاف يورغن كلوب: "يريد صلاح اللعب في المباراة بدقائقها الـ90، صحيح أنه لم يفعل ذلك قط، إلا أنه يود ذلك".

وقال كلوب: "برايتون فريق جيد رغم عدم تحقيقه نتائج قوية مؤخرا"، حسبما نقل موقع "جول" المتخصص بأخبار الرياضة.

جدير بالذكر أن صلاح هو أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 10 أهداف بتسع مباريات في "البريميرليغ" حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك ثلاثية تاريخية في مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي.

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