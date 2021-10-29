رونالدو ينتظر توأماً من جورجينا

المصدر: أ ف ب

أعلن كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الانجليزي وقائد منتخب البرتغال، وشريكته جورجينا رودريغيس انهما ينتظران توأما.

وقال رونالدو الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام 5 مرات، وهو أب لأربعة أطفال، على حسابه في انستغرام أمس الخميس: "يسعدني إخباركم أننا نتوقع توأماً. قلوبنا مليئة بالحب - لا يمكننا الانتظار لمقابلتكما"، وارفقها بصورة له ولشريكته تظهر الموجات فوق الصوتية لصورة الأشعة.

ولد الابن الأكبر للنجم البرتغال ويدعى كريستيانو جونيور، في يونيو 2010. وبعد سبع سنوات وتحديدا في يونيو 2017، أصبح رونالدو والدا لتوأم هما إيفا وماتيو.

ولدت ألانا مارتينا في نوفمبر 2017، وهي أول طفل يولد من ارتباطه مع الإسبانية جورجينا رودريغيس.

وكان رونالدو البالغ من العمر 36 عاما، أعلن في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" المتخصصة في كرة القدم العام 2017، أنه يريد انجاب سبعة أطفال.

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