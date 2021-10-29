ريال سوييداد يستعيد صدارة "الليغا"

المصدر: أ ف ب

استعاد ريال سوسييداد، مفاجأة الموسم، صدارة بطولة إسبانيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه سلتا فيغو بهدفين نظيفين أمس الخميس في المرحلة الحادية عشرة.

ورفع الفريق الباسكي رصيده الى 24 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد، الذي اكتفى بالتعادل السلبي على ارضه مع اوساسونا، وعن إشبيلية الذي حقق النتيجة ذاتها مع ريال مايوركا، علما بأن الريال وإشبيلية يملكان مباراة مؤجلة.

ويدين سوسييداد بالفوز الى حارس مرماه الاسترالي الدولي ماتيو راين الذي تصدى لأكثر من محاولة خطرة لأصحاب الأرض، قبل أن يفتتح السويدي الكسندر ايزاك التسجيل في الدقيقة 54 ويضيف اريتز ايلوستوندو الهدف الثاني (ق79).

ويتألق ايزاك بشكل لافت خلال الشهر الحالي، حيث سجل في مبارياته فريقه الثلاث الأخيرة بعد زيارته الشباك في مرمى شتورم غراتس النمساوي في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وفي مرمى اتلتيكو مدريد، بالإضافة الى تسجيله هدفين لمنتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال قطر.

ومنذ خسارته مباراته الافتتاحية في الدوري هذا الموسم أمام برشلونة 2-4، لم يخسر سوسييداد في مبارياته العشر التالية كما حافظ على نظافة شباكه في سبع منها.

ويلعب لاحقا غرناطة مع خيتافي، وليفانتي مع اتلتيكو مدريد.

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