تشافي: أركّز في عملي مع السد ولن أتحدث عن أي شيء آخر

المصدر: أ ف ب

قال الإسباني تشافي، مدرب السد القطري والمرشح بقوة لخلافة الهولندي رونالد كومان في تدريب نادي برشلونة الإسباني أمس الخميس، إنه يركز على عمله مع فريقه القطري ولن يتحدث راهناً "عن أي شيء آخر".

وقبل مواجهة الأهلي في الدوري القطري، نقل موقع السد عن تشافي في مؤتمر صحافي تعليقاً على ما اعتبره "أقاويل صحفية مثارة في الفترة الحالية حول مغادرته الفريق": "أنا حاليا أركز في عملي مع السد، لا أستطيع الحديث عن أي شيئ آخر".

وكان برشلونة، بطل إسبانيا 26 مرّة وأوروبا 5 مرات، أقال في وقت متأخر من ليل الأربعاء-الخميس كومان بعد 14 شهراً من تعيينه، وذلك بعد خسارة جديدة في الدوري المحلي لكرة القدم أمام رايو فايكانو.

وأعاد النادي في حسابه على انستغرام نشر صور لجماهيره تطالب ببقاء لاعب وسط برشلونة السابق.

وبخسارته على أرض رايو فايكانو صفر-1، يكون برشلونة قد مُني بخسارة ثالثة في عشر مباريات، ليحتل مركزاً تاسعاً مخيباً في ترتيب الليغا.

وأعلن النادي أمس الخميس تعيين ظهيره الأيسر السابق ومدرب فريق الرديف راهناً سيرجي بارجوان مدرباً موقتاً.

وكتب النادي في بيان رسمي "سيتولّى سيرجي بارجوان، المدرب الحالي لرديف برشلونة، المهام المؤقتة للإدارة الفنية في الفريق الأوّل. ستنتهي الفترة المؤقتة على مقاعد الفريق الأول بعد تعيين مدرب جديد اثر إقالة رونالد كومان".

وبحال لجوء الإدارة إلى تعيين تشافي، سيلقى هذا القرار رد فعل إيجابي من الجماهير، نظراً للقيمة الفنية والمعنوية التي يحملها مذ كان لاعب وسط فذا في صفوف الفريق وقاده مع زميله أندريس إينييستا إلى عدة ألقاب محلية وقارية.

وكان تشافي (41 عاماً) قد أحرز يوم الجمعة الماضي لقباً جديداً مع السد، بتتويجه في نهائي كأس أمير قطر على حساب الريان بركلات الترجيح.

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