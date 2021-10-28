بطولة سويسرا: الرابطة تعتزم منع حضور أنصار الفرق الزائرة

المصدر: أ ف ب

أعلنت رابطة دوري كرة القدم السويسرية الخميس، أنها تدرس امكانية منع انصار الفرق الزائرة من حضور المباريات بعد سلسلة من الأحداث التي اتسمت بالعنف والسلوك المتهوّر.

وقالت الرابطة في بيان إن لجنتها ناقشت الإجراءات المحتملة لمكافحة سوء السلوك في مباريات كرة القدم وحذّرت من أنه "من أجل حماية المشجعين السلميين، يتمّ النظر في إغلاق الأماكن التي يتواجد فيها أنصار الفرق الزائرة".

وأضافت الرابطة ان العديد من الحوادث الأخيرة التي تورط فيها مشجعون خارج أرضهم أدت إلى إعادة النظر "لا سيما السلوك المتهوّر لبعض مرتكبي أعمال العنف داخل الملعب خلال ديربي زيوريخ".

وشهدت مباراة غراسهوبرز وزيوريخ التي تابعها 15700 مشجع على ملعب "ليتسينغروند" السبت الماضي، قيام مشجعي الفريق الثاني بالدخول إلى مضمار ألعاب القوى المحيط بالملعب واطلاق الألعاب النارية على أنصار غراسهوبرز.

وقالت الرابطة "الأندية ودوري كرة القدم لا تستطيع ولن تتحمّل مثل هذه الحالة التي تسبّب أضرارا جسيمة لكرة القدم السويسرية عموما، وبالتالي تدرس الجدوى التنظيمية لإغلاق أماكن تواجد انصار الفرق الزائرة".

وقال كلاوديوس شايفر الرئيس التنفيذي للرابطة أن الأندية تنتظر "إشارة واضحة" من مجموعات المشجعين تدين مثل هذا السلوك.

ويتصدر بازل الدوري السويسري الممتاز بعد 11 مباراة من أصل 36، في حين يحتل بطل الموسم الماضي يونغ بويز الذي وصل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، المركز الثاني.



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