برشلونة يتوصل لاتفاق مع بديل كومان

المصدر: وكالات

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن إدارة نادي برشلونة توصلت لاتفاق مع لاعب الفريق السابق، المدير الفني الحالي للسد القطري، تشافي هيرنانديز، لتولي القيادة الفنية لـ"البارسا".

وأقال برشلونة مدربه الهولندي رونالد كومان، أمس الأربعاء، عقب خسارة الفريق بهدف دون رد أمام رايو فايكانو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة توصل لاتفاق مع تشافي، الذي كان الخيار الأول بالنسبة للنادي الكتالوني.

وأضافت: "في برشلونة يرون تشافي كشخصية مثالية لبدء مشروع جديد، ومع إتمام الاتفاق معه، يتبقى الآن الحصول على موافقة نادي السد القطري".

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك شرطا جزائيا في عقد تشافي مع نادي السد تبلغ قيمته مليون يورو.

ويعد تشافي، البالغ 41 عاما، من أساطير برشلونة، وهو من خريجي النادي، وخاض مع الفريق كلاعب أكثر من 700 مباراة، وتوج معه بالدوري الإسباني في 8 مناسبات، كما نال معه لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، إضافة إلى ألقاب أخرى في مسابقات محلية، وقارية، وعالمية.

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