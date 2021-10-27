رقم قياسي لفالكاو بعد الفوز على برشلونة

المصدر: وكالات

عمق رايو فايكانو جراح ضيفه برشلونة, بعدما ألحق به خسارته الثالثة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم والثاني على التوالي، بعدما تغلب عليه 1 / صفر اليوم الأربعاء في المرحلة الحادية عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل أشبيلية 1 / 1 مع مضيفه ريال مايوركا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رادميل فالكاو بعمر 35 عامًا و259 يومًا، أصبح أكبر لاعب يُسجل 4 أهداف أو أكثر، في أول 6 مباريات له مع فريق في الليجا بالقرن الحادي والعشرين.

وأضافت "فالكاو تخطى لويس سواريز، الذي سجل مع أتلتيكو مدريد، 5 أهداف بعمر 33 عامًا و288 يومًا".

بتلك النتيجة، واصل برشلونة الابتعاد عن صراع قمة ترتيب المسابقة، التي فقد لقبها في الموسمين الماضيين، بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد فايكانو، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم، والثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، إلى 19 نقطة في المركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وجاء هدف فايكانو الوحيد عن طريق النجم الكولومبي المخضرم رادميل فالكاو في الدقيقة 30، قبل أن يهدر برشلونة فرصة حصد نقطة التعادل على أقل تقدير، بعدما أضاع لاعبه الهولندي ممفيس ديباي ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وبينما حافظ فايكانو على سجله خاليا من الهزائم على ملعبه في البطولة خلال الموسم الحالي، فإن برشلونة واصل عجزه عن تحقيق أي انتصار خارج قواعده خلال الموسم الحالي.

تأتي تلك الخسارة، لتضاعف جراح برشلونة، الذي مازالت جماهيره تشعر بالإحباط من خسارة الفريق 1 / 2 على ملعبه أمام منافسه التقليدي ريال مدريد في المرحلة الماضية.

من جانبه، أهدر أشبيلية نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه ريال مايوركا.

وارتفع رصيد أشبيلية إلى 21 نقطة في الصدارة مؤقتا، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه ريال بيتيس وريال سوسييداد، المتساويين معه في نفس الرصيد.

في المقابل، ارتفع رصيد مايوركا إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبادر أنتونيو سانشيز بالتسجيل لمايوركا في الدقيقة 23، فيما تعادل إيريك لاميلا لأشبيلية في الدقيقة 73.

وأنهى مايوركا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خاومي كوستا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز