ماركا الإسبانية تكشف عن وثيقة مسربة تؤكد فوز ليفاندوفسكي بالكرة الذهبية

المصدر: البيان

كشفت ​صحيفة ماركا الاسبانية​ عن وثيقة مسربة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى فوز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بالكرة الذهبية، حيث تصدر النجم البولندي القائمة بـ 627 صوتا ، بينما جاء ميسي في المركز الثاني ، وكريم بنزيمة في المركز الثالث.

ويظهر كريستيانو رونالدو في المركز التاسع ولوكا مودريتش في المركز 12. أما اللاعب الإسباني الأعلى مرتبة فهو بيدري لاعب برشلونة الذي يحتل المرتبة 18 متفوقًا على نيمار بمركز واحد.

ويحتل الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند ، اللذين من المتوقع أن يهيمنوا على كرة القدم العالمية خلال العقد المقبل ، المركزين السادس والثامن على التوالي.

القائمة المسربة للكرة الذهبية 2021:



1-روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

2-ليو ميسي (باريس سان جيرمان)

3-كريم بنزيمة (ريال مدريد)

4-محمد صلاح (ليفربول)

5-جورجينيو (تشيلسي)

6-كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

7-إن جولو كانتي (تشيلسي)

8-إرلينج هالاند (دورتموند)

9-كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

10-كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

11-جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

12-لوكا مودريتش (ريال مدريد)

13-جورجيو كيليني (يوفنتوس)

14-هاري كين (توتنهام)

15-برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)

16-روبن دياس (مانشستر سيتي)

17-روميلو لوكاكو (تشيلسي)

18-بيدري (برشلونة)

19-نيمار (باريس سان جيرمان)

20-رياض محرز (مانشستر سيتي)

يذكر أن حفل الكرة الذهبية سيقام يوم 29 نوفمبر المقبل.

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