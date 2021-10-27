تحويل مسقط رأس مارادونا لنصب تذكاري في الأرجنتين

المصدر: د ب ا

بعد عام تقريبا على وفاة نجم كرة القدم دييجو مارادونا، أعلنت الحكومة في الأرجنتين أن مسقط رأس نجم منتخب (راقصو التانجو) الراحل أصبح نصبا تذكاريا وطنيا.

تم نشر المرسوم الرسمي للقرار اليوم الأربعاء.

ويقع منزل مارادونا البسيط، الذي أمضى به سنوات الأولى، في حي "فيلا فيوريتو" الفقير جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وتوجد اليوم لوحة جدارية على شكل مارادونا تزين واجهة المنزل.

كان مقررا أن يبلغ، النجم الفائز بكأس العالم عام 1986 بالمكسيك، 61 عاما يوم السبت المقبل.

وتوفي مارادونا جراء تعرضه لنوبة قلبية في نوفمبر الماضي في منزل خاص شمال بوينس آيرس، بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى ، حيث خضع لعملية جراحية في الدماغ.

وبحسب الادعاء ، فقد ارتكبت أخطاء جسيمة في رعايته.

يجري التحقيق حاليا مع طبيبه الشخصي وطبيبه النفسي والعديد من طاقم التمريض.

لم يخف مارادونا سر أصوله المتواضعة، حيث عاد مرارا وتكرارا إلى فيلا فيوريتو، التي شهدت بداية بدأت مسيرته الكروية على أرض مغبرة.

كان مارادونا قد صرح ذات مرة في مقابلة قائلا : "هذا هو المكان الذي بدأت أحلم فيه".

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