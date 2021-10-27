تأهل أرسنال وتشيلسي لدور الثمانية بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تأهل فريقا ارسنال وتشيلسي إلى دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز على ملعبه اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر.

وفاز ارسنال على ضيفه ليدز يونايتد 2 /صفر كما تغلب تشيلسي على ضيفه ساوثهامبتون 4 /3 بركلات الجزاء الترجيحية.

وعلى استاد الإمارات حسم ارسنال فوزه على ليدز يونايتد بهدفي كالوم تشامبيرس وإدوارد نيكيتاه في الدقيقتين 55 و69.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج تقدم الألماني كاي هافيرتز بهدف لتشيلسي في الدقيقة 44 لكن تشي آدمز أدرك التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 47.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لصالح تشيلسي.

وعلى ملعب لوفتس رود ، فاز سندرلاند على مضيفه كوينز بارك رينجرز 3 /1 بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

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