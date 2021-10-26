قائمة أعلى الرواتب في الدوري الإنجليزي .. ترتيب صادم لصلاح

المصدر: البيان

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن مفاوضات إدارة نادي ليفربول مع محمد صلاح وممثليه، لتجديد عقد النجم المصري، وصلت إلى طريق مسدود.

ذكرت صحيفة "تايمزط البريطانية أن رامي عباس وكيل محمد صلاح، طالب بحصول الفرعون الصغير على أكثر من 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، للموافقة على التجديد للريدز، وهو ما ترفضه إدارة ليفربول لأنه يتعارض مع سقف الرواتب.

الغريب طلب صلاح الذي قوبل بالرفض من إدارة ليفربول رغم الأداء المذهل الذي يقدمه الدولي المصري مع فريقه وتساقط الأرقام القياسية أمامه كأوراق الأشجار، في الوقت الذي يحتل صلاح مرتبة متدنية في سلم الرواتب بالدوري الإنجليزي بينما هو الأفضل على كل المستويات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه بشهادة الجميع.

قائمة أعلى اللاعبين راتباً في الدوري الإنجليزي

1- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) : 510 آلاف جنيه إسترليني

2- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي): 400 ألف جنيه إسترليني

3- ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد): 375 ألف جنيه إسترليني

4- سانشو (مانشستر يونايتد): 350 ألف جنيه إسترليني

5- رفاييل فاران (مانشستر يونايتد): 340 ألف جنيه إسترليني

6- روميلو لوكاكو (تشيلسي): 325 ألف جنيه إسترليني

7- جاك جريليش (مانشستر سيتي): 300 ألف جنيه إسترليني

7- رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي): 300 ألف جنيه إسترليني

8- كانتي (تشيلسي): 290 ألف جنيه إسترليني

8 - بول بوجبا (مانشستر يونايتد): 290 ألف جنيه إسترليني

9- تيمو فيرنر (تشيلسي): 272 ألف جنيه إسترليني

10 - بيير أوباميانج (آرسنال) : 250 ألف جنيه إسترليني

10 - ستونز (مانشستر سيتي): 250 ألف جنيه إسترليني

10- كافاني (مانشستر يونايتد): 250 ألف جنيه إسترليني

10 - مارسيال (مانشستر يونايتد): 250 ألف جنيه إسترليني

11- فيرجيل فان دايك (ليفربول): 220 ألف جنيه إسترليني

12- محمد صلاح (ليفربول): 200 ألف جنيه إسترليني

12- توماس بارتي (آرسنال): 200 ألف جنيه إسترليني

12 تياجو ألكانتارا (ليفربول): 200 ألف جنيه إسترليني

12- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد): 200 ألف جنيه إسترليني

12- هاري كين (توتنهام): 200 ألف جنيه إسترليني

12- ندومبيلي (توتنهام): 200 ألف جنيه إسترليني

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