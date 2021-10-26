هذا شرط محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول!

المصدر: وكالات

أفادت تقارير صحفية بأن النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يشترط الحصول على 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مقابل تجديد عقده مع "الريدز".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول صيف 2023، مع وجود محاولات من ناديه خلال الفترة الماضية للتجديد له.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن رامي عباس وكيل صلاح، سيجري محادثات مع ليفربول خلال الساعات المقبلة، تتعلق بتفاصيل عقد المهاجم المصري الجديد مع "الريدز".

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يتابع وضع محمد صلاح مع ليفربول، من أجل بحث تقديم عرض كبير لضمه في الصيف المقبل، ما لم يجدد عقده في "أنفيلد".

وترددت أنباء،مؤخرا، عن رغبة النجم المصري في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، من أجل تجديد عقده في "أنفيلد".

وعلق صلاح قبل يومين على مسألة تجديد عقده، قائلا: "أود البقاء مع ليفربول حتى اليوم الأخير في مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، الأمر ليس بيدي".

مضيفا: "يعتمد الأمر على ما يريده النادي، وليس علي، في الوقت الحالي لا أستطيع أن أرى نفسي ألعب ضد ليفربول على الإطلاق، سيصيبني هذا بالحزن".

ويقدم محمد صلاح (29 عاما) أفضل انطلاقة في مسيرته الكروية، هذا الموسم، فقد سجل في آخر 10 مباريات متتالية مع "الريدز" في جميع المسابقات.

وتلألأ "الفرعون" المصري خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه الغريم التقليدي مانشستر يونايتد (5-0)، يوم الأحد الماضي، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإحرازه ثلاثية تاريخية في شباك فريق "الشياطين الحمر" في معقله ملعب "أولد ترافورد".

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، فقد أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في 3 مباريات متتالية على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، وأول لاعب يسجل "هاتريك" في مرمى مانشستر يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد" منذ 18 عاما، عندما أحرز البرازيلي رونالدو "الظاهرة" ثلاثة أهداف بقميص ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا 2003.

كما بات المهاجم المصري ثاني لاعب يسجل "هاتريك" في مرمى مانشستر يونايتد (5-2) على ملعبه، بعد الإنجليزي فريد هاو في مباراة الفريقين خلال الموسم (1936-1937).

ووصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 107 خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الآن، ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ المسابقة، متخطيا الإيفواري ديدييه دروغبا الذي كان يشارك "الفرعون" الصدارة برصيد 104 أهداف.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" برصيد 10 أهداف، بعد مرور 9 جولات فقط، مبتعدا بفارق ثلاثة اهداف عن وصيفه الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي.

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