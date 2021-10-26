مشجعة تحرم دراج من الفوز في اللحظة الأخيرة..(فيديو)

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قضت مشجعة على لحظة تتويج دراج في تصادم قاسي على بعد أمتار قليلة من خط النهاية في سباق للدراجات الهوائية في جزر الكناري، بعدما أظهر فيديو راكبي الدراجات وهم يتسابقون نحو خط النهاية محاطين بالمتفرجين، وفجأة خرجت امرأة إلى الطريق، واصطدمت بالمتسابق الأول.

وتظهر اللقطات سقوطهما على الأرض في حادث تحطم قاسي، وعولجت المرأة في مكان الحادث من إصابات طفيفة، لكن الدراج ذهب إلى مستشفى نويسترا سينورا دي لوس رييس في فالفيردي عاصمة الجزيرة للعلاج من إصابة في الرأس، وبالطبع خسر السباق البالغ طوله 55 ميلاً.

وأكدت صحيفة «سبورت ميل»، أن الدراج، أصيب بفقدان للذاكرة في الاصطدام، والحرس المكلف بتأمين السباق، متورط في القضية، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان قد تم توجيه أي تهم جنائية، أو الإبلاغ عن هوية المتورطين.

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