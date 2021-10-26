فيديو.. مشجع يقتحم الملعب ويمنع ميسي من تسجيل هدف

المصدر: البيان

شهدت مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، اقتحام الملعب من قبل مشجع تسبب بعرقلة أحداث سير المباراة مما اضطر الحكم لإطلاق صافرته وإيقاف اللعب.

🎥 لحظة دخول المُشجع وتوقف الهجمة 😓 pic.twitter.com/lNL6YM3jfM — MESSI VIDEOS 🎥 (@TM30VID) October 24, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد مشجعي فريق مارسيليا وهو يجري خلف ميسي في الدقيقة الـ 73، محاولا الاقتراب منه بشدة لمصافحته، مجبرا حكم المباراة على اتخاذ قراره بإيقاف اللعب.

وبعد أن تم إيقاف اللعب وأفسد المشجع هجمة لميسي من حدود منطقة الجزاء، حاول أن يصافح النجم الأرجنتيني، لكن رجال الأمن تدخلوا وقتها وأخرجوه من الملعب.

وقد انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي، وهو ما يرفع رصيد سان جيرمان إلى 27 نقطة، يتصدر بها الدوري الفرنسي.

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