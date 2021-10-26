زيدان وكونتي مرشحان لتدريب مانشستر يونايتد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

وضع مانشستر يونايتد، قائمة مختصرة من أربعة مدربين ليحلوا محل أولي جونار سولشاير، وتضم القائمة كل من بريندان رودجرز، إريك تن هاغ، زين الدين زيدان وأنطونيو كونتي.

وكشف عن القائمة مع خسارة المان يونايتد أمام ليفربول 0-5، ويبدو زين وكونتي، المرشحان الأقوى لتولي مسؤولية تدريب "الشياطين الحمر"، وإنقاذهم من حالة من الفوضى الحالية.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن"، وضع النادي الإنجليزي، قائمة مختصرة من أربعة رجال للخلفاء المحتملين بما في ذلك الثنائي العاطل عن العمل زيدان وكونتي، بالإضافة إلى رودجرز مدرب ليستر، وتين هاغ مدرب أياكس.

ويرغب مانشستر يونايتد أولاً في معرفة مدى استعداد زيدان مدرب ريال مدريد السابق، وكونتي مدرب تشيلسي السابق، لتولي المسؤولية، وأكدت الصحيفة أن مسؤولي النادي طلبوا من وكيل بارز، الاتصال بالعديد من الأسماء التدريبية الرائدة لتمييز مطالبهم التعاقدية، ورؤيتهم لليونايتد إذا تولوا المسؤولية.

وعلى الرغم من أن "الشياطين الحمر" لا يزالون مترددين في إقالة سولسكاير، بعد أن منحه تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات في يوليو الماضي، إلا أن الاستسلام أمام ليفربول، أظهر المان بشكل سئ، ما يدفع إدارة النادي للتغيير.

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