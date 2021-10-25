أتليتكو منيرو يفوز على ضيفه كويابا بثنائية في الدوري البرازيلي

المصدر: البيان

فاز فريق أتليتكو منيرو على ضيفه كويابا 2-1، في لقاء مثير جمع بينهما أمس ضمن مباريات الجولة 28 من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وبهذا الفوز وصل اتليتكو إلى 59 نقطة ومتصدراً مجموعته بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني.

وشهدت المواجهة القوية عودة الجماهير إلى الملاعب وتابع المباراة في ملعب منيرو30627 ألف متفرج.

وجاءت المباراة قوية منذ انطلاقتها، وفي الدقيقة الأولى من مجريات المباراة، حاول المدافع ناثان سيلفا ارسال الكرة الى ايفرسون لكنه أخفق في السيطرة عليها وانتهت بالتسجيل في شباكه

وجاء هدف التعادل سريعا في غضون 3 دقائق، بعد ان تلقى كينو الكرة من جهة اليسار وقام بتمريرة عرضية منخفضة لهالك ليأرجح شباك فريق كويابا بهدف جميل ويعادل النتيجة. كان هذا هو الهدف الحادي عشر للمهاجم في البطولة، معادلاً يوري ألبرتو في صدارة هدافي البطولة.

وفي نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 47، تمكن أرانا من الوصول إلى خط الهجوم وأرسل الكرة بشكل رائع الى رأس جاير ووضعها في شباك فريق كويابا، ليمنح فريق أتليتكو منيرو هدف التقدم منهيا الشوط لمصلحته بنتيجة(2-1).

وهي النتيجة التي انتهت عليها المواجهة القوية التي حفل شوطها الثاني أيضا بالندية والاثارة لكن فريق أتليتكو منيرو نجح في الصمود والحفاظ على تقدمه والفوز بنقاط المباراة الغالية ورافعا رصيده الى 59 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز