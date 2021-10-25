ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثلاثية صلاح في مانشستر يونايتد

المصدر: البيان

انفرد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بصدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد أمس الأحد.

وتألق صلاح بشكل لافت على أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد وساهم في فوز فريقه بخماسية نظيفة، سجل منها ثلاثة أهداف في الدقائق 38 و45+5 و50، فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

وبأهدافه الثلاثة اليوم، انفرد صلاح بصدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن كان يتشاركها مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي، والذي صام عن التهديف في المباراة التي فاز فيها فريقه بنتيجة 2-1 على برينتفورد ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

- ترتيب هدافي "البريميرليغ" موسم 2021-2022:

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 10 أهداف.

2- جيمي فاردي (ليستر سيتي) برصيد 7 أهداف.

3- ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) برصيد 6 أهداف.

4- ساديو ماني (ليفربول) 5 أهداف.

كما وصل صلاح إلى الهدف رقم 107 في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ المسابقة، متخطيا أسطورة ساحل العاج ديدييه دروغبا الذي كان يشارك "الفرعون" الصدارة بـ104 أهداف.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصائيات كرة القدم، بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل في 3 مباريات متتالية على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

كما هز النجم المصري الشباك في 10 مباريات متتالية مع "الريدز" في جميع المسابقات.

ومنذ موسم (2017- 2018)، بات صلاح رابع لاعب فقط يحقق هذا الأمر، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (أبريل 2018) والكولومبي دوفان زاباتا (يناير 2019) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (3 مرات).

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