اشتباكات عنيفة بين مشجعي وست هام وتوتنهام.. فيديو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أظهرت لقطات اشتباكات عنيفة في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مشجعي وست هام وتوتنهام، في استاد لندن بعد ترك باب يفصل بين المجموعتين مفتوحاً، وأكمل مشجعو توتنهام تحطيم الباب، محاولين شق طريقهم بالقوة وسط مشجعي الفريق المنافس.

وتم تبادل اللكمات بين جماهير الفريقين، وإلقاء أكواب بلاستيكية من من خلال باب استاد لندن أمس، مع نجاح مشجعي توتنهام، تخطي حراس يحرسون الأبواب، قبل أن ينجح الحراس على جانبي الباب في النهاية، بتشكيل حاجز خاص بهم لبذل قصارى جهدهم لإبعاد المشجعين.

ووقع الحادث في نهاية الشوط الأول، وانتهت المباراة بفوز وست هام بهدف دون مقابل، عن طريق ميخائيل أنطونيو، قبل 18 دقيقة من نهاية المباراة، والتي جمعت بين منافسين شرسين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويجمع بينهما تاريخ طويل من العنف خلال مبارياتهم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسردت صحيفة "الديلي ميل"، أقرب الحوادث بين جماهير الفريقين، وكانت في نوفمبر 2015، عندما تم نقل أحد مشجعي وست هام، ويبلغ من العمر 35 عاماً إلى المستشفى بعد تعرضه للطعن في المعدة، واضطرت الشرطة إلى تقييد مئات المشجعين من أي من الناديين على ظهور الخيل قبل الانطلاق في ملعب توتنهام وايت هارت لين.

وفي نوفمبر 2018، تم طرد اثنين من مشجعي توتنهام كانا جالسين في ملعب وست هام، وبينما كانوا يسيرون في سلسلة من الدرج، تعرضوا للإساءة اللفظية قبل أن يلقي أحد المشجعين مشروبًا في اتجاههم، وأظهرت لقطات فيديو، توجيه لكمات إليهم.

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