الصحف الإنجليزية تتغنى بأداء محمد صلاح

المصدر: البيان

تغنت الصحف الإنجليزية بأداء النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، بعد الهاتريك الذي سجله في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساءأمس الأحد في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق محمد صلاح خلال المباراة حيث سجل 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدفا آخر ونال جائزة الأفضل في المباراة.

ميرور: هاتريك صلاح يهين سولشاير

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن هاتريك محمد صلاح خلال لقاء فريق ليفربول ومانشستر سيتي ساهم في إهانة سولشاير بعد النتيجة القاسية خلال المباراة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في الإطاحة بالمدرب من منصبه.

سكاي سبورتس: صلاح لا يرحم

كما أكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن صلاح لا يرحم في تسجيل الأهداف، موضحة أنه سيكون هناك جهد غير عادي من أجل حرمانه من الفوز بلقب الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتساءلت الشبكة في تقييمها للاعبي الفريقين، عما إذا كان محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم الآن، لترد بأن الجميع يشعر بمثل هذا الأمر.

ديلي ستار: كابوس في مسرح الأحلام

وأوضح صحيفة "ديلي ستار" أن هاتريك محمد صلاح في مباراة مانشستر يونايتد قد تسبب في كابوس للشياطين الحمر وجماهيرهم بعد الخسارة القاسية على ملعبهم أولد ترافورد.

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