"الوحش" محمد صلاح يتصدّر غلاف "ميرور" البريطانية

المصدر: البيان

تصدر الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادى ليفروبول الإنجليزي غلاف صحيفة الميرور البريطانية بعد أدائه التاريخي وأهدافه الرائعة، التي سجلها في شباك مانشستر يونايتد أمس الأحد، والتي فاز فيها ليفربول بنتيجة 5 أهداف مقابل لاشيء.

ووصفت صحيفة الميرور البريطانية محمد صلاح "بالوحش" بعد أدائه الرائع أمام نادى مانشيستر يونايتد الإنجليزي وإحرازه 3 أهداف من إجمالي 5 أهداف في شباك مانشستر يونايتد، ليصبح النجم المصري، حديث العالم بعد استمرار تألقه في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، وتحقيقه ثلاثة أهداف وصناعة آخر من خمسة أهداف نظيفة سجلها نجوم الريدز على أرض الشياطين الحمر.

وانهالت الإشادات من الصحف الإنجليزية والعالمية على النجم المصرى عقب المباراة.

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