روما يضع حداً لمسلسل انتصارات نابولي في الكالتشيو

المصدر: أ ف ب

أنهى روما السلسلة التاريخية لضيفه نابولي ووضع حداً لمسلسل انتصاراته المتتالية عند ثماني مباريات، وذلك بإجباره على التعادل السلبي أمس الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ودخل نابولي بقيادة مدرب روما السابق لوتشيانو سباليتي اللقاء معادلاً أطول سلسلة انتصارات له في مستهل الموسم، بعدما خرج فائزاً من مبارياته الثماني الأولى (حقق هذا الأمر أيضاً موسم 2017-2018)، لكن نادي العاصمة حرمه من مواصلة مسعاه للوصول الى ما حققه بين أبريل وأكتوبر 2017 حين حقق 12 فوزاً متتالياً.

ورغم هذا التعثر وفشله في تحقيق فوزه الرابع توالياً على روما، استعاد نابولي الصدارة بـ 25 نقطة لكن هذه المرة بفارق الأهداف فقط عن ميلان الفائز السبت خارج ملعبه على بولونيا 4-2.

ورأى مدافع نابولي السنغالي كاليدو كوليبالي "إنها نقطة جيدة. جئنا الى هنا ونحن ندرك بأن روما يبحث عن رد فعل بعد هزيمة الخميس (في كونفرنس ليغ) وكان الجمهور خلفهم"، مضيفاً لقناة "دازن" للبث التدفقي "الأمر الأهم هو أننا لم نتلق أي هدف لأننا نعلم أنه باستطاعتنا التسجيل في أية لحظة. ولا يأتي الكثير (من الفرق) الى هنا وتنجح في المحافظة على نظافة شباكها".

وتنفس روما الصعداء بعض الشيء بعد الخسارتين اللتين مني بهما في مباراتيه الماضيتين ضد يوفنتوس صفر-1 في المرحلة السابقة وبودو/غليمت النروجي 1-6 الخميس في مسابقة "كونفرنس ليغ" في مباراة خاضها بتشكيلة رديفة الى حد كبير، فدفع الثمن غالياً.

ولم تمر مباراة أمس الأحد على الملعب الأولمبي بسلاسة، إذ خسر نادي العاصمة جهود مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في الدقيقة 81 بعدما طرده الحكم من الملعب بسبب تهكمه تجاه الحكم، وهو نفس المصير الذي مني به سباليتي في أواخر اللقاء أيضاً.

لكن "جالوروسي" نجح أقله في حرمان نابولي من الوصول الى رقمه القياسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية في بداية الموسم وقدره 10 مباريات في 2013-2014.

ورفع روما رصيده الى 16 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف إنتر الذي اكتفى بالتعادل على أرضه مع غريمه يوفنتوس.

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