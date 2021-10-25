«كلاسيكو» ملكي في «كامب نو» وليفربول يضرب يونايتد بخماسية

المصدر: مدريد - د ب أ

اعتلى ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه أمس على غريمه التقليدي برشلونة 2 - 1 في مواجهة الكلاسيكو على ملعب «كامب نو. سجل لـ«الملكي» ديفيد ألاباو لوكاس فاسكيز اوخطف البديل أغويرو الهدف الوحيد لـ«البارسا» في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة محتلاً الصدارة بفارق الأهداف أمام إشبيلية وريال سوسيداد.

وألحق ليفربول خسارة مذلة بفريق مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي بنتيجة 5 - 0، وسجل منها محمد صلاح «هاتريك» فيما أحرز كل من نابي كيتا ودييغو جوتا هدفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز