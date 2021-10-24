صلاح في الـ «أولد ترافود» كما النجوم بتألقه ولمعانه

المصدر: دبي _ مجد عبد الله

يواصل النجم المصري محمد صلاح، تقديم عروضه المبهرة في «البريمر ليغ»، بعد تسجيله لثلاثة أهداف «هاترك» في مرمى مانشستر يونايتد، مسطراً بذلك حكايات غنية بتفاصيل دالة على تميز بصمته، ومعلناً تألقه الذي يعكس طموح عقله، ومبرهناً أحقيته بلقب الأفضل عالمياً هذا الموسم، حسبما أكد العديد من مشاهير وأساطير كرة القدم، وآخرهم غرايم سونيس، نجم وقائد نادي ليفربول السابق.

بدا الإسكتلندي سونيس، «يجرح ويداوي» في الوقت نفسه، خلال مقالٍ نشره في صحيفة «ذا صنداي تايمز» البريطانية، حين وصف النجم المصري محمد صلاح بـ «الأناني للغاية»، والـ «جشع» تهديفياً، لكنه في المقابل، أكد أنه الأفضل حالياً، ويتفق مع المدرب الألماني يورغن كلوب حيال ذلك، معتبراً إياه «آلة تهديفية».

وحذّر سونيس ناديه السابق من مغبة التخلي عن النجم المصري، مشدداً على أهمية القيام بكل ما من شأنه الإبقاء على صلاح داخل «الأنفيلد»، «مهما كلف الأمر»، قائلاً «لا يمكنني التكهن بما يطلبه، لكن على ليفربول أن يوافق على كل متطلباته».

وفي الوقت الذي تبدو فيه الصورة واضحة، في ما يتعلق بعدد كبير من نجوم ليفربول، بعد تجديد عقودهم مع النادي، تطغى الضبابية أكثر على وضع النجم المصري، خاصة مع بقاء 18 شهراً تقريباً من نهاية عقده، دون الحديث عن التوصل لاتفاق، ما فتح باب التكهنات بشأن مستقبله على المدى الطويل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز