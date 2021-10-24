4 مباريات تحسم 50% من بطاقات دور الثمانية لكأس الرابطة غداً

المصدر: متابعة: عدنان الغربي، محمد صادق، إيهاب زهدي، محمد فضل

تنطلق غداً مباريات إياب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، بإقامة 4 مباريات، ويلتقي في السادسة و15 دقيقة النصر مع الظفرة باستاد آل مكتوم، والشارقة مع عجمان باستاد الشارقة، فيما يلعب في الثامنة و30 دقيقة الوصل مع بني ياس، باستاد زعبيل، والعروبة مع اتحاد كلباء باستاد صقر بن محمد القاسمي، وتحسم نتيجة مباريات اليوم 50% من بطاقات دور الثمانية للكأس، وتتبقى في هذه المرحلة مباراتان تجمع الأولى الإمارات وضيفه العين بعد غد، والثانية الوحدة وخورفكان يوم 7 نوفمبر المقبل، وكان شباب الأهلي والجزيرة تأهلا لدور الثمانية كونهما بطلين للكأس والدوري للموسم الماضي.

حسابات

ويكفي «العميد» التعادل مع الظفرة للتأهل لدور الثمانية، بعد تفوقه في جولة الذهاب 3-1، وستكون كل الاحتمالات مفتوحة في مباراة الشارقة وعجمان بعد انتهاء مباراتهما الأولى بالتعادل 2 - 2، ويسعى «الإمبراطور» لتكرار تفوقه على «السماوي» بعد فوزه ذهاباً بنتيجة 2 - 1، كما اقترب «النمور» من التأهل بفوزه على العروبة برباعية بالمباراة الأولى ويكفيه التعادل للتأهل.

تأكيد الصحوة

ويخوض النصر والظفرة مباراتهما، اليوم، بنشوة الفوز خارج ملعبهما في الجولة السابعة للدوري على الشارقة وعجمان بنتيجة 3-1 ويسعيان لتأكيد صحوتهما، وأكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أن فريقه سيتعامل بكل جدية مع المباراة، ووصفها بالمهمة رغم الأسبقية التي حققها الفريق في لقاء الذهاب، مشيراً إلى أن الظفرة فريق قوي وجدير بالاحترام، ما يفرض على النصر اللعب بحذر وقوة وتركيز، لتأكيد الفوز السابق وانتزاع بطاقة العبور إلى الدور المقبل بجدارة قبل الانطلاق من جديد نحو مواجهات الدوري.

وقال: سنحدد التشكيلة بناء على جاهزية اللاعبين في ظل ضغط المباريات الحالي، وندرك أننا سنخوض مباراة صعبة، الأمور لم تحسم، وسنلعب من أجل الفوز فقط.

وحول عودة أحمد شمبيه ومحمد فوزي وطارق أحمد، الذي تعرض لإصابة خطرة في مباراة الشارقة أوضح دياز أنه لم يقرر بعد العناصر، التي سيعتمد عليها في المباراة وسيحدد لاحقاً اللاعبين الأكثر جاهزية للمشاركة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفريق يستعيد المدافع البرازيلي ليما والظهير الأيسر عبد العزيز الكعبي، وبالنسبة لطارق أحمد هو من اللاعبين المهمين في الفريق ونتمنى عودته السريعة للمباريات.

وفي المقابل يأمل الظفرة تعويض خسارته في مباراة الذهاب 1 - 3 رغم صعوبة المهمة، ويتسلح الفريق بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير، الذي حققه على عجمان بثلاثية في الدوري، وهو ما أعاد التوازن للفريق مع المدير الفني الجديد البرازيلي ميكالي، الذي أكد أنه ركز على استشفاء اللاعبين واستعادة اللياقة في ظل ضيق الوقت الفاصل بين المباريات، مشدداً على أهمية المباراة ورغبة الفريق في تقديم أداء قوي، معرباً عن آماله بالحفاظ على حظوظ الفريق، وتعويض الفرص، التي أضاعها في مباراة الذهاب.

90 دقيقة فاصلة

يستضيف الوصل في الثامنة والنصف من مساء اليوم، بني ياس على ملعب استاد زعبيل، في إياب الدور الأول من كأس رابطة المحترفين، بعدما حسم «الفهود» لقاء الذهاب بالفوز 2-1، على ملعب استاد الشامخة يوم 16 أكتوبر الجاري.

ويدخل الوصل مباراته مع بني ياس بثلاثة فرص، وهي الفوز أو التعادل أو الخسارة بهدف واحد، مع الاستفادة من لائحة أفضلية التسجيل خارج ملعبه، حيث فاز ذهاباً 2 - 1، بينما لا توجد فرصة أمام بني ياس، سوى الفوز بفارق أكثر من هدفين للتأهل المباشر إلى دور الثمانية، ويغيب عن الفريق فواز عوانة وخميس صالح إسماعيل.

وأكد البرازيلي أودير هيلمان، مدرب الوصل أن الفاصل الزمني القصير بين المباريات، لم يسمح للجهاز الفني سوى العمل على استشفاء اللاعبين بعد الخسارة من العين في الدوري منذ أيام، وقال: لم يضمن التأهل بعد، ولا يزال أمامنا 90 دقيقة.

آمال

وقال الروماني إيسايلا مدرب بني ياس: إن الآمال في التأهل ما زالت قائمة رغم صعوبتها وجدول المباريات المضغوط، حيث إن الفريق سيخوض مباراة مهمة أمام الجزيرة في الدوري بعد مباراة الكأس، ولخص المدرب موقف «السماوي» قائلاً: في الموسم الماضي، كنا نستغل أخطاء الآخرين، ونحقق النقاط، ولكن في هذا الموسم نحن نرتكب الأخطاء، ونعطي الهدايا للمنافسين.

أوراق معروفة

وتبدو أوراق الشارقة وعجمان معروفة، حيث يعد لقاء الفريقين اليوم هو الثالث بينهما في الموسم الجاري، (فاز عجمان في ذهاب الكأس 1 - 0، وتعادل الفريقان بالدوري 2 - 2 )، والجديد هو ظهور المدرب الإسباني خوان كارلوس على رأس الجهاز الفني للشارقة والذي أكد عن ثقته بجميع لاعبي الشارقة لتقديم مستوى جيد، وتحقيق النتيجة التي تساعد الفريق على الخروج من الحالة النفسية الحالية، فيما أكد الصربي غوران مدرب عجمان أن المباراة أمام منافس قوي لا تقلل منه نتائجه السابقة، مشيراً لجاهزية جميع لاعبيه للمباراة وعدم وجود غيابات، وعموماً ستكون المباراة تحت عنوان الطموح المشروع لـ«البرتقالي» لمواصلة المشوار، ورد الاعتبار للشارقة، وتعويض خسارة الذهاب، والمضي قدماً إلى دور الثمانية.

مهمة مستحيلة

يسعى العروبة لوضع حد لهزائمه المتلاحقة أمام جاره كلباء، والذي تفوق عليه مرتين في أقل من أسبوع بعد أن هزمه برباعية في ذهاب كأس رابطة المحترفين، وفي الجولة السابعة من الدوري 2 - 1 وتبدو مهمة العروبة شبه مستحيلة فيما يكفي التعادل كلباء للعبور إلى دور الثمانية.

وأكد داسيلفا مدرب كلباء أن فوز الفريق ذهاباً يمنحه أفضلية، المباراة خير إعداد لمواجهة النصر بالدوري بعد أيام، وألمح إلى أن كلباء يفتقد اللاعب براين للإصابة، وأشار فتحي العبيدي مدرب العروبة إلى طموحه لتحقيق الفوز الأول بالموسم، مؤكداً أن المباراة «تحضيرية» للقاء الشارقة بالدوري.

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