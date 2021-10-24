ليفربول يذل يونايتد بخماسية وهاتريك تاريخي لمحمد صلاح

المصدر: أ ف ب

سجل الدولي المصري محمد صلاح "هاتريك" تاريخي ليقود ليفربول الى فوز كبير 5-صفر على غريمه الأزلي مانشستر يونايتد في معقله ملعب "أولد ترافورد" في المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، ليضع مصير المدرب النروجي أولي غونار سولشاير على المحك ويقربه من الإقالة.

وبات صلاح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ الـ"برميرليغ" يسجل "هاتريك" في ملعب "أولد ترافورد" وأول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية خارج الديار ضد يونايتد.

وقام الضيوف بانطلاقة نارية مفتتحين التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر الغيني نابي كيتا، وأضاف البرتغالي ديوغو جوتا الثاني (13)، قبل أن يحقق صلاح ثلاثيته (38، 45+5 و50). وزادت محن أصحاب الارض بعدما خاضوا نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين لطرد البديل الفرنسي بول بوغبا.



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